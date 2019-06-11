Суд присяжных над россиянином Никулиным в США назначен на 13 января 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, 13 января 2018 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник адвокат Аркадий Бух.

"Суд присяжных предварительно назначен на 13 января, если не будет никаких изменений", - информировал адвокат.

Очередные слушания прошли во вторник в суде Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско. На них председательствовал судья Северного округа штата Калифорния Уильям Алсап. Он предложил сторонам обвинения и защиты явиться в суд 18 июня, чтобы согласовать график обмена аргументами и списки свидетелей. "Я не собираюсь просить вносить какие-либо изменения", - уточнил Бух.

Как пояснил адвокат, более недели назад окружной суд признал россиянина вменяемым, согласившись с выводами психолога, который провел экспертизу Никулина в конце прошлого года в больнице при центре временного содержания задержанных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). "Судья посчитал, что психолог умнее нашего психиатра и не обратил внимание на то, что у психиатра образования [профессионального стажа] на 12 лет больше", - посетовал Бух, говоря о психиатрическом обследовании Никулина, проведенном экспертом защиты.

Защита обвиняемого настаивала на том, что россиянина нельзя судить, так как он не во всех случаях отдает себе полный отчет в серьезности и последствиях судебного разбирательства. Как отмечал ранее адвокат Бух, если Никулина признают невменяемым, то решение о его дальнейшей судьбе должен будет принимать судья. В противном случае будет назначен суд присяжных.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.