NBC: пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета не имел права управлять им в плохую погоду

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Пилот вертолета, разбившегося в понедельник в результате жесткой посадки на здание в районе Манхэттен, не имел права управлять воздушным судном в условиях плохой видимости. Об этом, как сообщил во вторник телеканал NBC , заявила представитель Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

По ее словам, 58-летний пилот Тимоти Маккормак, погибший в результате происшествия, не обладал лицензией, которая позволяла бы ему подниматься в воздух в плохих погодных условиях, когда видимость составляет менее 4800 м. Для получения такого документа пилот должен обладать навыками и сдать тест на умение управлять воздушным судном в ситуации, когда ориентироваться можно лишь по показаниям пилотажно-навигационных приборов.

Ранее телеканал News 1 сообщил, что из-за дождя и тумана в понедельник видимость в центральной части Манхэттена составляла около 1600 м, а нижний край облаков находился на высоте около 300 м. В таких погодных условиях, отметил телеканал, вертолетам, совершающим полеты над городом, было запрещено подниматься в воздух.

В понедельник вертолет модели Agusta A109E совершил жесткую посадку на крышу высотного здания на Седьмой авеню в средней части Манхэттена и воспламенился. Частный вертолет принадлежал главе компании American Continental Properties, пилот погиб на месте, более никто не пострадал. В расследовании причин инцидента принимают участие полиция Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований, а также эксперты Национального управления по безопасности на транспорте и ФАУ.