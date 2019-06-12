В Карибском море пропала лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы

КАРАКАС, 12 июня. /ТАСС/. Лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы, которые намеревались добраться до острова Кюрасао, пропала в Карибском море. Об этом заявил во вторник вечером депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Луис Стефанелли.

Он рассказал, что лодка вышла в море в минувшую пятницу, однако до настоящего времени ни один из тех, кто находился на ее борту, не связался со своими близкими. "Велика вероятность того, что случилась трагедия", - приводит слова депутата интернет-портал парламента. По словам Стефанелли, власти до сих пор не начали спасательную операцию.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Ранее в этом году в Карибском море затонули по меньшей мере две лодки с десятками нелегальных мигрантов из Венесуэлы.