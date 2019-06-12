Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 4,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту 4,5 км произошел в среду из кратера вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщило региональное управление МЧС.

"В среду специалистами Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зарегистрирован выброс пепла на высоту 4,5 км из кратера вулкана Шивелуч. Шлейф протянулся на 15 км к северо-западу от вулкана", - сообщили в МЧС.

Вулкану присвоен повышенный - оранжевый - код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до двух миллиметров, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.

Вулкан Шивелуч (от ительменского "суелич" - курящаяся гора) - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота - 3283 м. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.