В Якутске два пятилетних ребенка получили тяжелые травмы на батуте

ТАСС, 12 июня. Следственные органы инициировали проверку по факту получения тяжелых травм двумя пятилетними девочками на надувном аттракционе в Якутске, сообщает СУ СК по Республике Саха (Якутия).

"В средствах массовой информации появились сообщения о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе, установленном на Комсомольской площади города Якутска. Следственным отделом по городу Якутску проводится процессуальная проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", - говорится в сообщении.

В следственном управлении пояснили, что, по словам отца одной из девочек, 9 июня при падении с высоты около двух метров на аттракционе его дочь получила перелом позвоночника, вторая девочка - перелом запястья.

"Следователи тщательным образом проверят качество и степень безопасности предоставляемых развлекательных услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.