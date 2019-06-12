В Турции сняли арест с судна Streamline, владелец которого задолжал российским морякам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Арест снят с судна Streamline, пришедшего из Ростова-на-Дону с российским экипажем в Стамбул на ремонт и арестованного в июне 2018 года. Судно будет выставлено на торги, сообщил ТАСС в среду технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

"Арест с судна снят. <...> Пароход в пятницу будет выставлен на торги, на продажу. Кто его купит, тот будет расплачиваться с моряками", - сказал Рубцов.

В мае шесть членов экипажа вернулись домой, в Ростовскую область. По словам капитана судна Бахмана Багирова, почти год они были "заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном". По его данным, сумма долгов по зарплате перед экипажем превышает $140 тыс.