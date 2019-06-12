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В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета

Никаких подозрительных предметов на борту обнаружено не было

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщило в среду издание The Portugal News.

По его информации, воздушное судно прибыло из города Бергамо (Италия). В момент, когда самолет заходил на посадку, мужчина закричал, что заложил на борту бомбу. В ходе дальнейшей проверки никаких подозрительных предметов на борту обнаружено не было.

Полиция арестовала нарушителя. Им оказался гражданин Италии.

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