В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщило в среду издание The Portugal News.

По его информации, воздушное судно прибыло из города Бергамо (Италия). В момент, когда самолет заходил на посадку, мужчина закричал, что заложил на борту бомбу. В ходе дальнейшей проверки никаких подозрительных предметов на борту обнаружено не было.

Полиция арестовала нарушителя. Им оказался гражданин Италии.