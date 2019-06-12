В ДТП в Дагестане погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в среду утром в Бабаюртовском районе. Столкнулись "КамАЗ" и "Приора". "В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Еще три человека госпитализированы с травмами, среди них - ребенок", - сказал представитель МВД.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, "пострадавшие, доставлены в ЦРБ Бабаюртовского района". "Возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено", - сообщается на сайте ведомства. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечены четыре человека и одна единица техники.