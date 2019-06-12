Хозяева задержанного в Калининграде судна заплатят €720 тыс. за его освобождение

ТАЛЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Россия готова освободить задержанное ранее за незаконный лов рыбы судно Roxen за залог в размере €720 тыс. Об этом сообщил в среду член правления эстонской компании Morobell Райво Баум, которой принадлежит судно.

"За 7,5 тонны пойманной рыбы от нас хотят €720 000 евро залога", - заявил он порталу IRR. Он назвал эту сумму "неразумной", но заявил, что компания намерена ее заплатить.

Судно Roxen под флагом Финляндии, по сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ по Калининградской области, было задержано 10 мая в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском море по подозрению в нарушении правил рыболовства. На борту обнаружено свыше 7,5 тонны незаконно добытой рыбы. Сообщалось, что ущерб превысил 49 млн рублей.

По данным газеты "Постимеэс", судно Roxen принадлежит эстонскому предприятию Morobell. Компания Morobell объяснила заход его рыболовецкого судна Roxen в исключительную экономическую зону РФ ошибкой навигации.