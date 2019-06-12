Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Все анонимные сообщения об угрозах взрывов в более чем 25 объектах в Москве, включая Сад "Эрмитаж", не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все здания и парки проверены. Никаких взрывных устройств не обнаружено, угрозы оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

В среду в более чем 25 столичных объектов поступили сообщения об угрозах взрывов, в том числе в Сад "Эрмитаж", парк "ЗИЛАРТ", стадион "ЦСКА Арена", "Парк Легенд", парк "Зарядье", стадион "Сапсан Арена" и ВДНХ. Также после сообщений о минировании были проверены семь станций метро и МЦК, несколько жилых домов с магазинами на первых этажах.