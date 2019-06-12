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Около 150 человек эвакуированы из ТЦ "Водный" в Москве из-за вспышки масла в ресторане

Пострадавших нет

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Около 150 посетителей торгового центра "Водный" на севере Москвы эвакуированы из-за вспышки масла в ресторане. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Вспышка масла произошла в ресторане на третьем этаже торгового центра "Водный". До приезда пожарных были эвакуированы порядка 150 человек", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в ресторане в здании по адресу: Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, произошла вспышка масла без последующего горения. "Пострадавших нет", - добавили в главке.

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