Около 150 человек эвакуированы из ТЦ "Водный" в Москве из-за вспышки масла в ресторане

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Около 150 посетителей торгового центра "Водный" на севере Москвы эвакуированы из-за вспышки масла в ресторане. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Вспышка масла произошла в ресторане на третьем этаже торгового центра "Водный". До приезда пожарных были эвакуированы порядка 150 человек", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в ресторане в здании по адресу: Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, произошла вспышка масла без последующего горения. "Пострадавших нет", - добавили в главке.