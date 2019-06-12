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Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

По данным источника в правоохранительных органах, у спортсмена произошел конфликт с представителем авиакомпании "Россия"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, 12 июня в линейный отдел полиции во Внуково поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок. "Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть линподразделения. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - сказал собеседник агентства, не уточнив имя задержанного.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержан вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев. Как сообщил источник, у Лунева произошел конфликт с представителем авиакомпании "Россия".

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