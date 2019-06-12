Неизвестные испортили памятник Борцам революции в Саратове

ТАСС, 12 июня. Оперативное расследование началось в связи с порчей памятника Борцам революции 1905 года в Саратове. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте городской администрации.

Ранее в соцсетях появились фото памятника, расписанного белой краской.

"Администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" сообщает, что в связи с порчей памятника Борцам революции 1905 года в одноименном сквере в настоящее время проводится оперативное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания следственных действий памятник будет незамедлительно приведен в надлежащее состояние.