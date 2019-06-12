Суд отпустил под залог бывшего начальника Свердловской железной дороги Миронова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в ходатайстве Уральского следственного управления на транспорте СК РФ о продлении срока домашнего ареста экс-начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову и отпустил его под залог. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство Уральского следственного управления на транспорте СК РФ судом было отклонено, домашний арест Алексею Миронову не продлили. 5 млн рублей полагаются на залог домашнего ареста, которые подлежат внесению до 21 июня 2019 года", - сказали в суде, добавив, что Миронову также запрещено без согласия прокурора общаться с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, а также с сотрудниками РЖД.

Как пояснил адвокат Миронова Сергей Колосовский, после истечения срока домашнего ареста, следствие в отношении экс-главы СвЖД может выбрать другую меру пресечения - подписку о невыезде, личное поручительство или же обязательство о явке.

Алексей Миронов был задержан по подозрению в получении взятки, возбуждено уголовное дело по ст. "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере". По данным источника в экстренных службах региона, размер взятки составил около 700 тыс. рублей. Следствие проверяет Миронова на причастность к совершению других преступлений.

Миронов был назначен начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года.