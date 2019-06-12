В Москве игрок в интернет-покер Лилия Новикова погибла от удара током

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Игрок в интернет-покер погибла в Москве от удара током, когда сушила волосы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве, 11 июня в ванной комнате квартиры на Кутузовском проспекте было обнаружено тело девушки 1992 года рождения. "При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы", - сказал собеседник агентства.

После происшествия начата доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, девушка получила удар током, когда сушила волосы феном. По словам источника, девушку обнаружила ее соседка. "Родственники заволновались, когда девушка перестала отвечать на телефонные звонки и попросили соседку проверить ее. Та обнаружила тело девушки", - сказал собеседник.

По данным из открытых источников, погибшая - 26-летняя Лилия Новикова, известная среди любителей онлайн-покера как Лия. Она занималась киберспортом, в частности, играла в онлайн-покер, вела об игре свои каналы в соцсетях. Помимо покера увлекалась боксом, греблей и стрельбой из лука.