{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе во дворе многоэтажки произошла перестрелка

В результате происшествия никто не пострадал

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.

"Во дворе многоэтажного жилого дома произошла перестрелка между молодыми людьми. Конфликт на бытовой почве. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов все участники перестрелки задержаны, оружие изъято", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пострадавших в результате происшествия нет.

Теги
РоссияСеверная Осетия
В Москве игрок в интернет-покер Лилия Новикова погибла от удара током
Девушка получила удар током, когда сушила волосы феном
Читать полностью