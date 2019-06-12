Во Владикавказе во дворе многоэтажки произошла перестрелка

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.

"Во дворе многоэтажного жилого дома произошла перестрелка между молодыми людьми. Конфликт на бытовой почве. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов все участники перестрелки задержаны, оружие изъято", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пострадавших в результате происшествия нет.