В Киевской области cторонники "новой церкви" захватили церковный дом УПЦ

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Погребы Киевской области. Об этом в среду сообщил Центр информации УПЦ.

Нападение состоялось минувшей ночью. Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории, в ходе конфликта нападавшие применили слезоточивый газ, из-за чего пострадал один из охранников, сообщили в епархии.

"Во время распыления газа находившиеся рядом полицейские не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими (УПЦ) верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма. Такие совместные действия полиции и представителей ПЦУ привели к захвату церковного здания и нарушению прав верующих Свято-Успенского прихода села Погребы. Свято-Успенский храм продолжает оставаться закрытым до решения конфликта в судебном порядке", - говорится в сообщении Бориспольской епархии УПЦ.

В УПЦ ранее заявили, что с 6 января 2019 года, после создания раскольниками ПЦУ и вручения ее предстоятелю томоса об автокефалии от имени Константинопольского патриархата, "на Украине развернута беспрецедентная кампания против прихожан и священнослужителей канонической церкви". В рамках этой кампании власти проводят открытую агитацию за так называемый переход религиозных общин в ПЦУ, оказывают административное и силовое давление против священнослужителей и прихожан УПЦ, помогают военизированным группам радикальных активистов захватывать храмы, описывать имущество УПЦ.

В связи с этими фактами каноническая церковь приняла решение регулярно публиковать информационные бюллетени с целью уведомления других поместных православных церквей, представителей государственной власти зарубежных стран, СМИ, правозащитных и экспертных организаций "о наиболее вопиющих случаях нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ и прямого вмешательства государственной власти в дела церкви".