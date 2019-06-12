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Туристу стало плохо на высоте 3,9 тыс. м на Эльбрусе

Спасатели спускают мужчину с высоты

НАЛЬЧИК, 12 июня. /ТАСС/. Спасатели спускают с высоты в 3,9 тыс. м туриста, которому стало плохо на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 19:30 12 июня 2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение, что на горе Эльбрус, высота 3900 метров, мужчине стало плохо", - говорится в сообщении пресс-службы.

В управлении отметили, что в поисково-спасательных работах участвуют четыре спасателя Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники. На данный момент туриста спускают.

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