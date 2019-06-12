Абхазия 20 минут оставалась без света из-за попадания молнии в высоковольтную ЛЭП

СУХУМ, 13 июня. /ТАСС/. Практически вся территория Абхазии осталась в среду вечером примерно на 20 минут без электричества из-за попадания молнии в высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) в восточной части республики. Об этом сообщила пресс-службе республиканского унитарного предприятия Абхазии "Черноморэнерго".

"В результате попадания молнии в высоковольтную линию сработала дифференциальная защита и произошло отключение практически по всей Абхазии. Повреждений нет. В данное время подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - отмечается сообщении.

По информации пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), массовое отключение света в Абхазии не повлияло на боеготовность российской военной базы, дислоцированной в Гудауте. Поясняется, что в целях энергообеспечения объектов соединения используются резервные автономные источники питания. "Личный состав военной базы ЮВО продолжает выполнять задачи по предназначению в пункте постоянной дислокации, а также на полигонах Нагвалоу и Цабал в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности" , - говорится в сообщении начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.