Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из ОМВД "Строгино" после задержания в среду на несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Соответствующую запись Навальный сделал в своем Twitter.

"Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили", - написал он.

В среду в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Акция планировалась до его освобождения и заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции участвовали около 1200 человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") задержаны более 200 человек. Среди задержанных также был Навальный, в отношении которого полицейские составили административный протокол о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Сам блогер уточнил, что ему вменяется "организация незаконного шествия по бульварам".

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.