Лесной пожар в Костромской области ликвидирован

КОСТРОМА, 12 июня. /ТАСС/. Крупный пожар в Макарьевском лесничестве Костромской области ликвидирован. Об этом в среду сообщается на сайте ГУ МЧС по Костромской области.

"По состоянию на 20:30 12 июня пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 11 июня поступила информация об очаге лесного пожара на площади 13,1 га в Макарьевском лесничестве. Ночью пожар был локализован. Как отмечалось, ближайший к месту пожара населенный пункт находится на расстоянии примерно 10 км.

На территории Костромской области отмечается пожароопасность третьего-четвертого класса. В регионе объявлено метеопредупреждение, ночью и утром 13 июня местами по Костромской области в воздухе и травостое ожидаются заморозки от минус двух до нуля градусов.