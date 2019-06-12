Спасатели передали медикам туриста, которому стало плохо на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 12 июня. /ТАСС/. Работы по транспортировке туриста, которому стало плохо на высоте 3,9 тыс. м на Эльбрусе, завершились, пострадавшего передали медикам. Об этом в среду сообщили в региональном управлении МЧС.

"По состоянию на 21:28, поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Пострадавшего мужчину 1968 года рождения из города Дзержинск спасатели МЧС России спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В поисково-спасательных работах приняли участие четыре спасателя Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники.