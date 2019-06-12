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После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела

Дела возбуждены по статьям о хулиганстве и незаконном обороте оружия

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Как сообщали ранее ТАСС в управлении МВД по Северной Осетии, полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили стрельбу во дворе многоэтажного дома.

"Сегодня примерно 13:30 мск в дежурную часть Министерства внутренних дел по республике Северная Осетия - Алания поступило сообщение, что в районе улицы Дзусова города Владикавказ произошел конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один из участников устроил стрельбу, - говорится в сообщении. - В результате принятых мер никто не пострадал. По данному факту возбуждены уголовные дела по [статьям] о хулиганстве и незаконном обороте оружия".

Пострадавших в результате происшествия нет.

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