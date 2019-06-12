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Жителей многоквартирного дома в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за трещин в здании

Сейчас здание обследуют специалисты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали вечером в среду 30 жителей многоквартирного дома на улице Выборгской в Санкт-Петербурге из-за трещин в жилом здании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

"30 человек эвакуировано из многоквартирного дома на улице Выборгской из-за обращений жителей о трещинах в доме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подобная ситуация с этим домом возникает уже не в первый раз, но после обследования ранее выяснялось, что дом не аварийный. Сейчас здание также обследуют специалисты.

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