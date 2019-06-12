Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого", - сказала представитель суда. Футболисты будут доставлены на заседание из СИЗО.

Гособвинение в жалобе выразило несогласие с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору", но сроки наказания просит сохранить. Адвокаты осужденных просят полностью исключить статью "Хулиганство", убрать из приговора составы преступлений, где есть формулировка "из хулиганских побуждений", и переквалифицировать их.

В заседании суда примет участие представитель уполномоченного по правам человека в РФ.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.