На Камчатке задержали нарушителя, пытавшегося вывезти 1,2 т нелегально добытых лососей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июня. /ТАСС/. Полицейские при содействии общественных инспекторов ассоциации "Река Большая" задержали нарушителя, пытавшегося вывезти из районов промысла на Камчатке больше 1,2 т нелегально добытых лососей, сообщила в четверг пресс-служба ассоциации.

"Автомобиль Toyota Hilux, следовавший из районов промысла, был остановлен для проверки сотрудниками полиции и инспекторами ассоциации на стационарном посту у поселка Дальний. В кузове машины обнаружены 805 экземпляров нерки общим весом 1214 кг. Документов, подтверждающих законность вылова и транспортировки рыбы, водитель предоставить не смог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконно добытая рыба изъята и сдана на ответственное хранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба, нанесенного нелегальным промыслом лососей, превышает 9 млн рублей.

В ассоциации напомнили, что в этом году значительно увеличились таксы для исчисления размера ущерба от вылова лососей. Так, за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча - 10635 рублей, кеты - 2009 рублей, горбуши - 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей. При промысле до официального старта путины размер ущерба от каждого выловленного экземпляра удваивается.

Ассоциация "Река Большая" была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом в бассейнах рек Большая и Опала, находящихся под самым сильным на полуострове браконьерским прессингом. Ежегодно здесь выставляются посты, совместно с уполномоченными силовыми органами работают мобильные группы общественных инспекторов. За три года удалось добиться существенного увеличения пропуска лососей на нерест, что подтверждает отраслевая наука.