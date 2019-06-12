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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6 км

Извержение может повлиять на низко летящие самолеты, вулкану присвоили повышенный код опасности для авиации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июня. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту 6 км произошел из кратера высочайшего в Евразии действующего вулкана на Камчатке - Ключевского, сообщила в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Утром 13 июня произошел пепловый выброс на вулкане Ключевском. Высота пеплового столба достигла 6 тыс. м над уровнем моря. Шлейф простирается на запад-северо-запад от вулкана на расстояние около 5 км", - сообщили в KVERT.

Вулкану присвоен повышенный - "оранжевый" - код опасности для авиации. "Взрывное извержение вулкана, возобновившееся 12 июня, продолжается. Извержение может влиять на низко летящие самолеты", - отметили в группе реагирования на вулканические извержения.

По данным регионального главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота составляет 4750 метров. Последнее извержение Ключевского происходило летом 2018 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия вулкана.

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