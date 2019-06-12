{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NBC: у места проведения рок-фестиваля в Теннесси найдено подозрительное устройство

Эксперты пока не выяснили, является ли найденный предмет взрывным устройством

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Устройство, которое, возможно, представляет собой самодельную бомбу, обнаружила в среду вечером полиция в городе Манчестер в Теннесси, неподалеку от места проведения музыкального фестиваля. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на сотрудников Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака.

По их данным, одно подозрительное устройство было изъято, а рядом были обнаружены части, которые могут быть компонентами другого устройства. Специалисты пока не пришли к окончательному выводу по поводу того, является ли найденный предмет взрывным устройством, отметила телекомпания.

По данным интернет-портала Breaking911, подозрительный предмет был обнаружен в нескольких километрах от места проведения рок-фестиваля Bonnaroo. На этот проводящийся с 2002 года четырехдневный фестиваль съезжается до 80 тыс. зрителей.

Теги
США
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6 км
Извержение может повлиять на низко летящие самолеты, вулкану присвоили повышенный код опасности для авиации
Читать полностью