NBC: у места проведения рок-фестиваля в Теннесси найдено подозрительное устройство

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Устройство, которое, возможно, представляет собой самодельную бомбу, обнаружила в среду вечером полиция в городе Манчестер в Теннесси, неподалеку от места проведения музыкального фестиваля. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на сотрудников Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака.

По их данным, одно подозрительное устройство было изъято, а рядом были обнаружены части, которые могут быть компонентами другого устройства. Специалисты пока не пришли к окончательному выводу по поводу того, является ли найденный предмет взрывным устройством, отметила телекомпания.

По данным интернет-портала Breaking911, подозрительный предмет был обнаружен в нескольких километрах от места проведения рок-фестиваля Bonnaroo. На этот проводящийся с 2002 года четырехдневный фестиваль съезжается до 80 тыс. зрителей.