Пожар на промбазе в Красноярском крае ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Пожар на промбазе в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края, где хранилась древесина, начавшийся в ночь на среду, ликвидировали. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, в ночь на 12 июня горели штабеля леса на площади 20 тыс. кв. м. Существовала угроза близлежащему населенному пункту, но ее ликвидировали. В 00:30 мск 12 июня пожар удалось локализовать.

"Ликвидация пожара на промбазе, где хранились штабеля леса, в 01:00 мск 13 июня", - сказали в ведомстве, добавив, что пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. В общей сложности к тушению огня привлекли 40 человек и задействовали 19 единиц техники.

Поселок Таежный, где проживают более 6 тыс. человек, расположен примерно в 490 км от Красноярска. Богучанский район является одним из центров лесной промышленности региона.