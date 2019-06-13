В Забайкалье пресекли вывоз из России в Китай 20, предположительно, медвежьих лап

ЧИТА, 13 июня. /ТАСС/. Пограничники и таможенники пресекли попытку незаконного провоза из России в Китай через железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) "Забайкальск" 20 лап животных, предположительно, медвежьих. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Читинской таможни.

"8 июня в ходе проведения совместного погранично-таможенного осмотра грузового поезда на станции Забайкальск, который следовал из России в КНР, должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю и таможенного поста ЖДПП Забайкальск было обнаружено 20 лап животного, предположительно, медведя, общий вес лап составил 27,2 кг. Лапы были обнаружены в вагоне с рудой", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленники упаковали их в синтетические мешки, и присыпали сверху рудой.

"В настоящее время найденные дериваты направили на идентификационную и товароведческую экспертизу в город Иркутск, - отметили в пресс-службе. - Как отмечают должностные лица таможенного поста ЖДПП Забайкальск, лето это не сезон для контрабанды дериватов, видимо злоумышленники надеялись, что бдительность пограничников и таможенников в это время года будет снижена".

Медвежьи лапы и другие органы диких животных пользуются большим спросом в Китае. Они считаются деликатесами и используются в азиатской кухне, а также применяются в народной медицине.