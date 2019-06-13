Тело пропавшей в Забайкалье шестилетней девочки нашли в реке

ЧИТА, 13 июня. /ТАСС/. Тело шестилетнего ребенка, пропавшего 10 июня в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, нашли в реке. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Сотрудники МЧС нашли тело шестилетней девочки, пропавшей несколько дней назад. Сейчас следователи выдвигаются к месту обнаружения ребенка, это в районе села Калдага. Тело девочки находилось в реке. Версия, что утонула, пока подтверждается", - сообщил он.

Вечером 10 июня в правоохранительные органы поступило заявление о шестилетней девочке, пропавшей в селе Игдоча. По факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Несколько дней ребенка искали полицейские, сотрудники МЧС, местной администрации, добровольцы, в поисковых мероприятиях применялся квадрокоптер.