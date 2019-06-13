Защита экс-директора клиники Мешалкина обжалует арест на два месяца

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Защита бывшего директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина), академика РАН Александра Караськова, обвиняемого в хищении более 1,3 млрд рублей, обжалует арест на два месяца, сообщил ТАСС адвокат Караськова Виктор Салапанов.

Центральный районный суд Новосибирска 11 июня избрал в качестве меры пресечения для Караськова заключение под стражу сроком на два месяца.

"Да, будем обжаловать в установленном законом порядке", - сказал Салапанов.

Караськов был задержан вместе с супругой на прошлой неделе. 5 июня Центральный районный суд должен был избрать меру пресечения для Караськова, однако ходатайство о заключении под стражу вернули следствию из-за неявки в суд подозреваемого. Как сообщила ТАСС его дочь, Караськова госпитализировали в Новосибирскую клиническую горбольницу в связи с обострением кардиологического заболевания.

Академик, руководивший клиникой Мешалкина 20 лет, уволился с поста директора 17 мая по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного Законодательного собрания из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ имели место финансовые нарушения при закупках медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгения Покушалова арестовали по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

О клинике

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.