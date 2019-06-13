Военнослужащего из Бурятии оштрафовали на 100 тыс. рублей за незаконное хранение оружия

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащего по контракту из Бурятии оштрафовали на 100 тыс. рублей за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Управления ФСБ по Бурятии.

"Сотрудники военной контрразведки ФСБ пресекли противоправную деятельность военнослужащего одной из воинских частей Улан-Удэнского гарнизона - Закурдаева А. С., который незаконно хранил и использовал для тренировки в стрельбе огнестрельное оружие. Улан-Удэнским гарнизонным военным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов"), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители в январе 2019 года изъяли у старшего прапорщика Закурдаева в поселке Сосновый бор нарезное огнестрельное оружие - винтовку Мосина калибра 7,62 мм со сбитыми номерами. "В ходе последующих неотложных следственных действий фигурант дела добровольно выдал незаконно хранимые им по месту жительства охотничье двуствольное ружье "ТОЗ", самодельную малокалиберную винтовку, а также более 1 тыс. штук боеприпасов различного калибра", - добавили в Управлении ФСБ по Бурятии.