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Неизвестный ранил ножом мужчину в ТЦ "Ереван Плаза" в Москве

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Неизвестный в торговом центре "Ереван Плаза" на юге Москвы ранил мужчину и скрылся. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"Неизвестный неустановленным предметом, предположительно, ножом ранил безработного 1990 года рождения на территории ТЦ "Ереван Плаза". Потерпевший нарядом скорой медицинской помощи с диагнозом - проникающее колото-резаное ранение - госпитализирован", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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