СМИ: поисковая группа ВВС Индии не обнаружила выживших на месте крушения Ан-32

ТАСС, 13 июня. Поисковая группа ВВС Индии не смогла обнаружить выживших членов экипажа самолета Ан-32 на месте его крушения в горах северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Об этом в четверг сообщает агентство ANI.

По его информации, группа достигла места падения Ан-32 утром 13 июня.

Пропавший Ан-32 был обнаружен 11 июня в 16 км к северу от населенного пункта Липо, его обломки находятся на склоне горы на высоте около 3,5 тыс. м.

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого было 13 человек, пропал 3 июня. Он направлялся на аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш. Борт перестал выходить на связь примерно через полчаса после вылета с аэродрома в городе Джорхат. Он исчез в гористой местности, поросшей высокими деревьями и густым подлеском. Поисковая операция осложнялась низкой облачностью и дождями.