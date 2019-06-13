Неизвестные похитили порядка 5 млн рублей из банка на Варшавском шоссе в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные злоумышленники ограбили банк на Варшавском шоссе на юге Москвы, похитив порядка 5 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел неподалеку от метро "Нагорная" рядом с Варшавским шоссе. Утром в четверг в один из банков, расположенных там, вошли неизвестные, и пригрозив оружием персоналу, похитили деньги - примерно 5 млн рублей. Они скрылись на автомбиле Hyundai. В городе введен план "Перехват" для розыска и задержания злоумышленнников", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы главка столичной полиции подтвердил ТАСС факт ограбления банка, однако подробностей не сообщил.