Полицейский из Энгельса подозревается в фальсификации доказательств и подлоге

САРАТОВ, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет подозревает полицейского следователя из Энгельса Саратовской области в фальсификации доказательств, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, женщина составила ложный протокол допроса свидетеля по делу о фиктивной постановке на учет иностранца, сама же подписала его и приобщила как доказательство, сообщила в четверг пресс-служба управления СК по региону.

"В отношении начальника следственного отделения МВД РФ "Энгельсское" возбуждено уголовное дело по статье 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу"), а также статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и статье 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник отделения в 2017 году незаконно приостановила производство предварительного следствия по делу в отношении жительницы города Энгельса, подозреваемой в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. В период расследования сотрудник полиции составила фиктивный протокол допроса свидетеля, сама подписала его и приобщила к материалам дела в качестве доказательства.

Женщину задержали сотрудники ФСБ. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, если в суде ее вина подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание, ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.