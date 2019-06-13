Бывшему и.о. главы администрации Рязани предъявили обвинение в мошенничестве

ТАСС, 13 июня. Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Эдуард Видакас.

"Действительно, [Карабасов] задержан, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его задержали ночью в аэропорту по прилету из отпуска. Сейчас он находится в ИВС в Москве", - сказал адвокат.

По его словам, Карабасов не признает вину, он задержан на 48 часов. 14 июня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сергей Карабасов ушел в отставку 30 мая этого года.

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. В рамках расследования также были задержаны руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО "Уютный дом 62" Михаил Пузанов. Ковалеву вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма ущерба - та же, что и стоимость площадки - 4 млн 950 тысяч рублей. Он отправлен под домашний арест, Пузанов арестован.

По данным следствия, Ковалев, занимая пост в администрации Рязани, вступил в преступный сговор с Пузановым и другими неустановленными следствием лицами, и путем изготовления актов выполненных работ в рамках муниципального контракта перевел средства из государственного бюджета на счет другого фигуранта дела о мошенничестве.