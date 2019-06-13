ФСБ закрыла под Калугой подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. ФСБ России пресекла в Калужской области деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, которые продавались через интернет-магазины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности прекращена деятельность нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной двумя гражданами России с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через нелегальные интернет-магазины", - отметили в ФСБ.

Наркоторговцы задержаны с поличным, в частном домовладении на территории Калужской области у них изъято более 30 кг наркотических средств амфетаминовой группы, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.