Антикоррупционное бюро направило в суд дело обвиняемых в хищениях на строительстве "Стены"

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционнок бюро Украины (НАБУ) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми лиц, причастных к хищению 16,7 млн гривен ($632 тыс.) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Россией по проекту "Стена". Об этом сообщила в четверг пресс-служба НАБУ.

Как уточнили в ведомстве, дело направлено в Дарницкий районный суд Киева.

По версии следствия, ряд чиновников Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса завышали объемы фактически выполненных работ по сравнению с указанным в документах и привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Детективы НАБУ начали расследование хищений в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к реализации коррупционной схемы. Расследование в их отношении было завершено 4 июля 2018 года.

Проект "Стена" бывший премьер-министр Арсений Яценюк представил в 2014 году как линию фортификационных сооружение на границе с РФ протяженностью 2 тыс. км. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако в настоящее время срок строительства продлен до 2021 года.

По состоянию на лето 2018 года сообщалось, что на проект потратили уже 400 млн гривен, но было готово, по разным данным, от 10% до 30%. В Госбюджете Украины на 2019 год на реализацию проекта заложено еще 400 млн гривен ($14,4 млн).