Силовики проверяют информацию о взрыве возле школы в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Представители правоохранительных структур и экстренных служб проверяют информацию о ЧП, которое произошло возле одной из школ в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Выясняются обстоятельства произошедшего возле школы, был хлопок", - сказал он.

Инцидент произошел возле школы в селении Дугулубгей, которое входит в городской округ Баксан.

"По предварительным данным, был взрыв неустановленного взрывного устройства прямо возле забора школы №10 селения Дугулубгей. Пока работают саперы и оперативно-следственная группа, пострадавших погибших нет, все нормально", - сообщил ТАСС представитель администрации.

По его словам, на момент происшествия в школе никого не было.