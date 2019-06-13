В Петербурге задержаны четыре участника ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала четырех участников организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщили в четверг журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, задержанных подозревают в незаконном обналичивании порядка 196 млн рублей, в отношении них возбуждено уголовное дело.

"В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, среди задержанных 36-летний организатор группы и трое граждан, которые исполняли в ней функции бухгалтеров и юристов. По версии следствия, группа за последние два года использовала документы фиктивных фирм, оформленных на подставных лиц, для обналичивания денег. За это время им удалось обналичить порядка 196 млн рублей.

За свои услуги, по данным полиции, подозреваемые брали комиссию и получили незаконный доход на сумму около 15,6 млн рублей. В ходе задержания у подозреваемых также проведены обыски и изъяты документы на 50 фиктивных фирм, печати и бухгалтерские документы.