В Якутске возбудили дело после получения детьми травм на батуте

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после того, как две пятилетние девочки получили травмы на надувном батуте в Якутске, сообщила в четверг журналистам старший помощник руководителя СК Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - сообщила Дворецкая.

Было установлено, что 9 июня на надувном батуте в Якутске две пятилетние девочки упали с высоты более метра и получили травмы. По предварительным данным, у одной из них перелом позвоночника, у второй - перелом запястья. Детей доставили в Национальный центр медицины Якутии, девочку с травмой позвоночника госпитализировали.

"Кроме того, следователи проводят процессуальную проверку в отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей на наличие в их действиях признаков халатности. В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия", - уточнила Дворецкая.

Похожие инциденты две недели назад произошли в Улан-Удэ, где травмы на поднятом ветром батуте получили пятеро детей, а также в Тольятти, где из-за опрокидывания батута пострадали два ребенка. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.