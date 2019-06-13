В Подмосковье задержали бывшего полицейского за посредничество во взятке в 1,8 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник подмосковной полиции задержан за посредничество во взяточничестве в 1,8 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, следствие требует его ареста.

"Бывшему специалисту-эксперту отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следствием установлено, что с декабря 2017 года по март 2018 года обвиняемый осуществлял посредничество в передаче взятки в размере 1 млн 789 тыс. рублей", - пояснили в ГСУ.

По данным следствия, деньги предназначались для руководства отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району, уполномоченного совершать действия по постановке на миграционный учет иностранцев. Следствие продолжает устанавливать причастных ко взяточничеству.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что подозреваемый был стажером подмосковной полиции. "Задержан стажер по должности инспектора ОВМ УМВД России по Ленинскому району, подозреваемый в посредничестве при получении с декабря 2017 по март 2018 года незаконного денежного вознаграждения на сумму более 1,7 млн рублей. По данному факту назначено проведение служебной проверки", - уточнила Петрова.

В новость были внесены изменения (15:25 мск) — добавлен 4-й абзац.