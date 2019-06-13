СМИ: поисковики обнаружили "черный ящик" и тела всех погибших в катастрофе Ан-32 в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Поисковая группа обнаружила в четверг тела всех 13 человек, бывших на борту индийского военно-транспортного самолета Ан-32, разбившегося 3 июня на северо-востоке страны, а также черный ящик (бортовой самописец, фиксирующий параметры полета и переговоры пилотов). Об этом сообщила газета The Times of India.

Пропавший Ан-32 был обнаружен в минувший вторник в 16 км к северу от населенного пункта Липо, его обломки лежат на склоне горы на высоте около 3,5 тыс. м. В четверг к месту катастрофы смогла подняться поисковая группа.

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого было 13 человек, пропал 3 июня, вылетев с аэродрома в северо-восточном штате Ассам, он направлялся на аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш. Борт перестал выходить на связь примерно через полчаса после вылета с аэродрома в городе Джорхат. Он исчез в гористой местности, поросшей высокими деревьями и густым подлеском. Поисковая операция осложнялась низкой облачностью и дождями.