{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ на Кубани раскрыла подпольный оружейный цех

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ на Кубани обнаружили в Краснодаре цех, где травматическое и сигнальное оружие переделывали в боевое, при обыске изъяты образцы и переданы для проведения экспертизы, сообщили журналистам в ведомстве.

"Выявлена и пресечена незаконная деятельность цеха по переделке травматического, сигнального оружия, его основных частей в боевое состояние. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обыск проводился у жителя Краснодара, у него обнаружили самодельные винтовку и пистолет, глушители, более тысячи патронов и приспособления для изготовления оружия и заготовки стволов с нарезами разного калибра.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Подмосковье задержали бывшего полицейского за посредничество во взятке в 1,8 млн рублей
Следствие продолжает устанавливать причастных ко взяточничеству
Читать полностью