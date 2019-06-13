ФСБ на Кубани раскрыла подпольный оружейный цех

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ на Кубани обнаружили в Краснодаре цех, где травматическое и сигнальное оружие переделывали в боевое, при обыске изъяты образцы и переданы для проведения экспертизы, сообщили журналистам в ведомстве.

"Выявлена и пресечена незаконная деятельность цеха по переделке травматического, сигнального оружия, его основных частей в боевое состояние. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обыск проводился у жителя Краснодара, у него обнаружили самодельные винтовку и пистолет, глушители, более тысячи патронов и приспособления для изготовления оружия и заготовки стволов с нарезами разного калибра.