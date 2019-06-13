Ярославский предприниматель получил тюремный срок за педофилию

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Владелец ярославского ночного клуба признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних школьниц, суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 1 месяца исправительной колонии строго режима. Об этом сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера", 6 эпизодов). Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2001 года по апрель 2003-го мужчина неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, на территории заброшенных домов, а также в Петропавловском парке в Ярославле. Он также совершал в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

Мужчина также неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет с декабря 2016 года по сентябрь 2017-го. Преступления в этот период он совершал в Красноперекопском районе Ярославля.