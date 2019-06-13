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Один человек убит после вооруженного нападения на склад на Ставрополье

Еще двое ранены

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Один человек убит, еще двое получили ранения во время вооруженного нападения на склад магазина в Ессентуках, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СК по региону.

"Следователи следственного отдела по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по [факту]: убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, разбой, незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.

Поясняется, что вечером 12 июня двое неизвестных пробрались на территорию склада одного из магазинов в Ессентуках и расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину. Они также ранили еще двоих мужчин, находившихся там же. Пострадавшие находятся в реанимации. Установлено, что злоумышленники похитили деньги, которые были у потерпевших. Нападавшие находятся в розыске.

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