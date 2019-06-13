МВД завершило следствие по делу о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении Дениса Чуприкова, похитившего картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемого Светлана Горбунова.

"Следствие по уголовному делу в отношении моего подзащитного окончено. Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает только в той части, что нанес порчу картине, а в остальной части признает в полном объеме", - сказала она.

Кроме того, по словам адвоката, стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, признала ее подзащитного вменяемым.