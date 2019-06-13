Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг оставил без изменения приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил по совокупности преступлений назначить наказание Александру Кокорину в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Павлу Мамаеву - одного года и пяти месяцев колонии общего режима. Апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения. Удовлетворить в части пункта "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ", - огласила судья.