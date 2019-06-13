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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

По совокупности преступлений Кокорину было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев, а Мамаеву - в виде одного года и пяти месяцев колонии общего режима
Павел Мамаев Антон Новодережкин/ТАСС
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Павел Мамаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг оставил без изменения приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил по совокупности преступлений назначить наказание Александру Кокорину в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Павлу Мамаеву - одного года и пяти месяцев колонии общего режима. Апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения. Удовлетворить в части пункта "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ", - огласила судья.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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